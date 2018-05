6 artistas que falam sobre a temática LBGT em suas músicas 

Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID).

E para celebrar este dia tão importante, em grande estilo e com todo o pride, separamos uma lista com 6 artistas que abordam a temática LGBT em suas músicas:Desde o começo de sua carreira, a cantora deixou claro tanto nas letras de suas músicas quanto em declarações públicas, ser defensora dos direitos LGBT, sendo reconhecida como um dos grandes ícones da comunidade.Bowie marcou inúmeras gerações com seu estilo extravagante, comportamento contestador e cores vibrantes, apelidado de "camaleão" por conta de suas constantes mudanças. Em suas músicas, o cantor abordou a temática LGBT, defendendo a ideia da livre orientação sexual.A auto-aceitação é um dos temas de maior importância na vida de Demi Lovato. E com a causa LGBT não poderia ser diferente. Além de já ter interpretado papéis, a cantora frenquentemente manifesta-se dando todo o apoio à causa em suas redes sociais.Conhecida por ser uma das mais famosas representantes da bissexualidade no Brasil, a cantora de MPB também levanta a bandeira sobre sua orientação sexual em seus trabalhos.O hit lançado em 2008 falando sobre beijar garotas foi apenas o começo do engajamento da artista sobre a questão LGBT. Tanto que em 2017, a cantora recebeu uma homenagem em um evento daUm dos grandes representantes da "bossa nova e rock'n'roll'', Cazuza era conhedido por apresentar um comportamento rebelde, "nadando contra a corrente" com os padrões impostos. Bissexual assumido, o cantor defendia a diversidade em suas letras.