5º temporada de 'Vikings' ganha trailer

Durante o painel do seriado nesta sexta-feira (20), na San Diego Comic Con, a quinta temporada de "Vikings" ganhou sua data de estreia americana: 28 de novembro. No Brasil, a série é exibida pela Fox Premium."Vikings" foi criada por Michael HirstHistory, e é inspirada nas histórias de Ragnar Lothbock. Na série, ele é um fazendeiro que alcança a fama por seus ataques bem-sucedidos na Inglaterra e, mais tarde, se torna um Rei escandinavo, com o apoio de sua família e colegas.