5ª temporada de 'Bates Motel' chega na Netflix

Marion Crane, personagem responsável pela famosa cena no chuveiro na produção original, também dá as caras no seriado, dessa vez interpretada por Rihanna, que também está no elenco de "Oito Mulheres e um Segredo".



A relação de Norma e Norman sempre foi complicada, e quase incestuosa. Apesar da série acontecer nos dias atuais, na cidade de White Pine Bay, em Oregon, o tom ainda é bem parecido com a obra de Hitchcock, muito por causa da forma na qual a tensão e a psicose de Norman são construídas.







Durante os seus quatro primeiros anos, a série "Bates Motel" serviu como uma espécie de prólogo para o filme clássico "Psicose" (1960), do cineasta especialista em terror Alfred Hitchcock. Por esse motivo, vemos a história de Norman Bates antes dele matar sua mãe e adotar a personalidade psicótica de uma vez. Na quinta temporada, que entra na Netflix nesta terça-feira (10), o protagonista está mais perto da versão icônica que vemos no longa de Hitchcock.A história da última temporada começa dois anos após Norman (Freddie Highmore) matar sua mãe Norma (Vera Farmiga). Sua psicose só aparece de vez em quando e ele parece ser um membro produtivo da sociedade, convivendo com seu meio-irmão Dylan (Max Thieriot) e sua mulher Emma (Olivia Cooke).Enquanto isso, Alex Romero (Nestor Carbonell) busca vingança pela morte de Norma, com quem tinha casado e vivia feliz.