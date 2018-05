5 momentos que fizeram de Han Solo um personagem icônico

Durante os episódios 4, 5 e 6 quem teve o maior destaque em Star Wars foi Luke Skywalker. Sua jornada para se tornar Jedi e sua relação com a força motivou milhares de crianças a irem aos cinemas com sabres de luz e vestidos como o personagem de Mark Hamill. Para completar o trio original, a franquia criou Leia (Carrie Fisher) e Han Solo (Harrison Ford), que eram fortes de uma maneira diferente.

Leia era uma personagem feminina que surgiu na década de 1970 e não tinha as características delegadas a mulheres na época. A princesa de Alderaan era brava, determinada e literalmente liderava uma boa parte da Rebelião contra o Império, função que desempenha até nos últimos filmes da saga e em livros e HQs. Já Han Solo fazia o contraponto com o heroísmo da família Skywalker e mostrava uma personalidade mais "solta". O único objetivo do contrabandista era viajar na Millenium Falcon com Chewbacca, sem preocupações com política ou a Ordem Jedi. Seu papel na luta contra o Império se deu mais pelas circunstâncias do que escolhas, e mesmo assim o personagem desempenha um papel importante na saga.

Apesar de não ter um momento tão chocante como o que Luke descobre que Darth Vader é seu pai em "O Império Contra-Ataca", ou um tão icônico como a projeção de Leia no androide R2-D2 em "A Nova Esperança", Han tem uma coleção de momentos que mostram sua essência e completam sua personalidade. Aliás, sua participação em "O Despertar da Força" é a melhor dos três e com certeza, a mais importante.

Confira os melhores momentos do personagem.

Afinal, Han Solo atirou primeiro?

A cena clássica presente em "A Nova Esperança" (1977) foi alterada por George Lucas. Nela, Han está em uma cantina em Tatooine conversando com um capanga de Jabba, Geebo, quando um tiro acontece e ele cai morto na mesa. Pelo menos na versão original. Em uma das milhares mudanças que Lucas realizou em Star Wars, ele fez com que Geebo atirasse antes e que Solo apenas revidasse o tiro. Essas alterações irritam alguns fãs – e tiram outros do sério – mas em entrevistas o criador da franquia disse que o personagem não poderia ser apenas um "assassino a sangue frio". Toda a confusão deixou a cena, que já era icônica por causa do ambiente em si e da música meio jazz tocando ao fundo, ainda mais conhecida.

Han Solo congelado

Além de um dos maiores ganchos de todos os tempos – sim, o "Luke, eu sou o seu pai" – "O Império Contra-Ataca" também tem uma reviravolta interessante na história de Han. No clímax do filme, Solo acaba sendo capturado por Darth Vader e quando Lando Calrissian trai seu amigo com o Império, acaba congelado. É nessa cena também que Leia finalmente conta para ele que o ama e ele responde apenas com um "Eu sei", que foi perpetuado por Leia em "O Retorno de Jedi" e é até hoje pelos fãs da franquia.

Han e Chewie voltam para a Millenium Falcon

Durante alguns bons minutos de "O Despertador da Força" ficamos sem ver nem sequer um vestígio do trio original – tirando, é claro, a presença da Millenium Falcon em Jakku, planeta da protagonista Rey (Daisy Ridley). Quando Han Solo finalmente coloca as mãos na sua famosa nave e fala para seu companheiro Chewbacca "Nós Estamos em Casa", é a primeira vez em anos que os fãs têm um contato novo com aquele mundo que foi tão importante para eles. Apesar de ser uma cena pequena, é cheia de carga emocional e nostalgia.