5 melhores elencos de live-actions da Disney

Confira as melhores adaptações cinematográficas com atores reais

Adaptar uma obra é algo bastante comum, apesar de não ser uma tarefa nada fácil. Quando lemos um livro, uma das partes mais fantásticas é nos deixarmos levar pela nossa imaginação, principalmente ao idealizar a fisionomia dos personagens. E, quando tais expectativas não são atendidas na adaptação cinematográfica, ficamos bastante decepcionados.



Foram divulgados na tarde desta quarta (25) os nomes do elenco principal do filme live-action de Kim Possible. A versão cinematográfica da animação da Disney tem como protagonistas Sadie Santley e Sean Giambrone.





Confira 5 live-actions da Disney que contaram com um elenco que aqueceu nossos corações:



1. Malévola (2014)

A escolha de Angelina Jolie para o papel principal de uma das vilãs mais famosas da Disney foi ideal para que o filme se tornasse tão popular. Além disso, Elle Fanning como a princesa Aurora também fez com que o live-action se aproximasse bastante da animação que conhecemos



2. A Bela e a Fera (2017)

Não apenas pelo fato de apresentar inúmeros efeitos especiais que nos encheram os olhos ao dar vida aos criados/objetos e à própria Fera, mas o live-action teve também uma ótima escolha dos atores. A atuação de Emma Watson fez com que a tão querida Bela ganhasse uma legião ainda maior de fãs. O personagem Gaston (vivido por Luke Evans) também merece destaque.



3. Mogli: O Menino Lobo (2016)

Apesar da maior parte dos personagens da história serem animais, a figura do ator Neel Sethi caracterizou o menino lobo de maneira bastante satisfatória para os fãs, assemelhando-se ao Mogli da animação da Disney.





4. 101 Dálmatas (1996)

Um dos clássicos mais queridos da Disney tornou-se ainda mais inesquecível com a adaptação feita no final dos anos 90. O casal principal Anita e Roger, vivido por Joely Richardson e Jeff Daniels soube fazer jus aos personagens da animação. Entretanto, nem os fofíssimos cachorros foram páreos para Glenn Close, que roubou a cena na pele da temível Cruella De Vil.



5. Alice No País das Maravilhas (2010)

Um dos fatores que fez com que o live-action da obra de Lewis Carroll e dirigido por Tim Burton se tornasse tão popular está na escalação dos atores. Mia Wasikowska como a doce e aventureira Alice, Johnny Depp como Chapeleiro Maluco, e Helena Bonham Carter como a "cabeçuda" Rainha Vermelha conseguiram satisfazer às expectativas dos fãs da clássica animação da Disney.