5 curiosidades sobre o novo álbum do Arctic Monkeys

"Tranquility Base Hotel e Casino" foi lançado nesta sexta-feira (11)

Após cinco anos de longa espera, o Arctic Monkeys finalmente está de volta. Foi lançado nesta sexta-feira (11) o sexto álbum da banda, "Tranquility Base Hotel & Casino", que conta com 11 faixas e já está disponível nas plataformas digitais.



Em entrevista à Entertainment Weekly, o vocalista Alex Turner revelou algumas curiosidades por trás do novo trabalho, como sobre o processo de composição e suas inspirações. Separamos uma lista com 5 curiosidades sobre "Tranquility Base Hotel e Casino":



1. O piano teve grande importância

De acordo com a declaração de Turner, a origem deste novo projeto veio com a chegada de um piano no estúdio, que ele ganhou de presente em seu 30º aniversário. O vocalista alegou que o piano ajudou-o a inventar um ângulo diferente para escrever não apenas as melodias, mas também as letras das músicas



2. Uma das músicas faz referência ao The Strokes

A faixa "Star Treatment" apresenta um trecho onde cita a banda The Strokes. Alex Turner revelou que aquilo era algo que tinha escrito sem nenhuma pretensão séria, e que esperava mudar depois; entretanto, ele notou depois que, na verdade, talvez aquela citação fosse justamente o que estava faltando



3. O álbum está bastante ligado à ficção científica

Nota-se logo pela arte da capa do álbum uma estrutura um tanto quanto peculiar, e com caráter meio futurista. O vocalista do AM disse ter se interessado bastante pela ficção cientítica nos últimos dois anos. O filme "O Mundo Por Um Fio" (1973), de Rainer Werner Fassbinder, e uma figura presente em um dos livros de Stanley Kubrick serviram de inspiração durante o processo de composição do álbum



4. O nome também é bastante criativo

Uma das coisas que chama nossa atenção de imediato é o título do álbum. A respeito disso, Alex Turner declarou que "tranquility base" é, na verdade, o local onde aconteceu a primeira aterrisagem na lua. O vocalista acrescentou ainda na entrevista que considera muitas de suas músicas preferidas quase como lugares para se visitar



5. Parte do álbum foi gravado na França

O La Frette Studios serviu de casa durante as gravações de "Tranquility Base Hotel e Casino". De acordo com Turner, todos os integrantes do Arctic Monleys se divertiram muito lá, e toda a energia do grupo conseguiu ser capturada ao longo da estadia na França, e isso foi passado para o álbum