4ª temporada de 'Outlander' chega em novembro

A série, baseada nos romances históricos de Diana Gabaldon, ganhou primeiro trailer da nova etapa

A emissora americana Starz liberou o primeiro trailer da quarta temporada de "Outlander". Nele, vemos um pouco sobre a trama e descobrimos que a nova etapa da vida dos Fraser começa em novembro.



Aqui no Brasil, todos os episódios serão exibidos pela Fox Premium e ficarão disponíveis no Fox app.



A série aborda a vida de Claire Fraser, uma viajante no tempo do século 20 que vai parar na Escócia no século 18. No novos episódios, Claire (Caitriona Balfe) e seu marido Jamie (Sam Heughan) estão nas colonias dos Estados Unidos, um pouco tempo antes da Revolução, que começou em 1776.



Antes, os dois tiveram que lutar na batalha deCulloden, levante jacobita de 1745, e depois passaram 20 anos separados, após a protagonista voltar para o século 20, onde se tornou médica e criou a filha do casal,Brianna (Sophie Skelton).