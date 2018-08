4ª temporada de 'Better Call Saul' chega na Netflix

O novo ano chega após a comemoração de 10 anos de 'Breaking Bad' e tem como objetivo fazer mais paralelos entre as duas séries

Durante suas três primeiras temporadas "Better Call Saul" juntou, aos poucos, as peças para ligar o spin-off a sua série mãe, "Breaking Bad". É por isso que personagens icônicos, como Gus Fring (Giancarlo Esposito) e Mike (Jonathan Banks) voltaram a aparecer na série de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), advogado que mais tarde se torna o trambiqueiro Saul Goodman. No começo da quarta temporada, que estreia nesta terça-feira (7) na Netflix, vemos ele se aproximando cada vez mais do seu destino.



Dessa vez, o roteiro irá focar na relação de Jimmy com Kim (Rhea Seehorn) e como ela está se desenvolvendo nesse mundo de crime, e em Mike concretizando uma relação mais profunda com Gus Fring. Tudo isso enquanto a distribuição de metanfetamina fica ainda mais perigosa.



Dessa vez, os fãs estão esperando uma aparição de Jesse Pinkman (Aaron Paul) faz algum tempo. Sobre a junção das duas séries, o showrunner e co-criador Vince Gilligan disse que estão levando as coisas de "temporada em temporada".



"Nós esperamos por tudo isso tempo o suficiente, mas queremos que os personagens tenham uma boa razão para aparecer. Esperamos conseguir uma", disse em entrevista ao Entertainment Weekly.



Foi especulado que Hank (Dean Norris) também pode aparecer na trama.



A quarta temporada de "Better Call Saul" chega após a comemoração de 10 anos da estreia de "Breaking Bad", série que se concretizou como uma das melhores de todos os tempos.