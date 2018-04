Relembre as 4 músicas mais tocadas de Avicii

O cantor foi encontrado morto na tarde desta sexta (20)

Aos 28 anos, o DJ Tim Berling, mais conhecido como Avicii, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (20), em Muscar, Oman. Conhecido por fazer inúmeras parcerias com artistas como Rita Ora e Sia, o DJ sueco havia anunciado uma pausa na carreira no final de 2016.



Relembre 4 dos grandes sucessos de Avicii:



Wake Me Up



Hey Brother



Lonely Together (feat. Rita Ora)



Waiting for Love