4 caminhos que a Marvel pode seguir após ‘Vingadores 4’

A prioridade da Marvel agora é com certeza continuar com a trama de "Guerra Infinita", mas isso não quer dizer que eles não estejam pensando no futuro. Kevin Feige teve uma visão certeira há 10 anos atrás com "Homem de Ferro", e agora planeja os próximos passos com cuidado, e deixa pistas do que pode vir a seguir. A verdade é que, entre a compra Fox pela Disney (que ainda não foi finalizada), e outros heróis que vem crescendo de público em uma época onde é difícil uma produção passar despercebidas pelos fãs de quadrinhos, pode ter certeza que os longas do gênero não vão deixar de existir tão cedo. Ruim para aqueles que não gostam, ótimo para quem ama.

Nesta lista, separamos alguns caminhos que já foram indicados por Joe e Anthony Russo ou pelo próprio Kevin Feige para o futuro da Marvel.