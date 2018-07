3ª temporada de 'Stranger Things' vai chegar apenas em 2019

A Netflix anunciou neste domingo (29) que o seriado deve voltar apenas em meados de setembro do ano que vem

A Netflix anunciou neste domingo (29), durante o painel do Television Critics Association (TCA), que a terceira temporada de "Stranger Things" vai chegar apenas em 2019 na plataforma de streaming.



A produção foi criada pelos irmãos Ross e Matt Duffer e ficou conhecida por fazer referências importantes para a cultura pop de 1980.



"Essa é uma série bem estruturada. Os irmãos Duffer trabalharam duro e agora querem liberar algo maior e melhor do que eles fizeram ano passado e eles querem esperar pelo momento certo para isso. Acho que vai ser uma temporada fantástica e a espera irá valer a pena", disse Cindy Holland, coordenadora de conteúdo original da Netflix.



Ainda não existe uma data específica ou detalhes sobre a trama da terceira temporada. Mesmo assim, a Netflix já está investindo no marketing, e liberou recentemente vídeos falando sobre o novo Shopping de Hawkins.