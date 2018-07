3º temporada de 'Riverdale' ganha trailer

Durante o paínel de "Riverdale" no último dia de programação da San Diego Comic Con, a terceira fase da série da CW ganhou trailer. Nos Estados Unidos, a produção estreia em 10 de outubro. Já no Brasil, o seriado é exibido pela Warner Channel e apenas a primeira temporada da série está disponível na Netflix.



Depois de recapitular momentos marcantes da segunda temporada de "Riverdale", o trailer mostra a volta de Archie da cadeira, após ter sido incriminado pelo pai de Veronica. O casal se une a Betty e Jughead para passar um fim de semana no campo. O que era para ser um dia tranquilo, fica muito esquisito quando Betty encontra a mãe e a irmã em um culto.