O quarto defensor volta no dia 7 de setembro na plataforma de streaming da Netflix

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (19), a data de estreia da segunda temporada de "Punho de Ferro". O quarto defensor volta para a plataforma de streaming no dia 7 de setembro, à meia-noite, e dessa vez luta contra um criminoso especialista em kung fu e em combater suas habilidades.



Na segunda temporada, Danny Rand (Finn Jones) tenta suprir a necessidade que Hell's Kitchen tem de Matt Murdock, mais conhecido como o Demolidor, que supostamente está morto.



O primeiro ano da série não teve uma boa recepção da crítica especializada, mas a dinâmica entre Danny e Luke Cage - explorada na segunda temporada de Cage e em "Os Defensores" - teve uma boa reação do público, que espera uma produção dos Heróis de Aluguel (saga dos quadrinhos compartilhada por eles).



De todas as produções feitas na parceria Marvel/Netflix, a terceira temporada de "Demolidor" está pós-produção, assim como a terceira de "Jessica Jones" e a segunda de "Justiceiro" estão sendo gravadas. "Luke Cage" ainda não foi renovada para um terceiro ano, mas deve ser em breve.