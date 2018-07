2º temporada de 'Catfish Brasil' estreia

Reality exibido pela MTV retorna nesta quarta-feira (25)

A segunda temporada de 'Catfish Brasil', da MTV, que começa a ser exibida na quarta (25), tem casos ainda mais interessantes no decorrer dos 10 novos episódios, todos apresentados por Ciro Sales e Ricardo Gadelha.



No primeiro episódio da nova fase, Ciro e Ricardo têm o desafio de investigar o caso de Diúlia. Por meio do Facebook, ela teve contato com Johnny, mais conhecido como Dinho. Os dois se aproximaram quando o pai da jovem morreu, há dois anos, mas nunca se viram pessoalmente.



Diúlia se apaixonou por Johnny. Os dois se falavam todos os dias. Ela, de Novo Hamburgo (RS), não compreende a ideia de nunca ter se encontrado com Johnny, de Vila Velha (ES). A primeira pista encontrada que apontava para algo errado foi a foto de perfil de Johnny que, ilegalmente, usava a imagem de André Coelho, ex-participante do reality da MTV, "De Férias com o Ex".



Os três, então, viajam para Vila Velha em busca de respostas. Com dificuldade para encontrar a pessoa que se passa por Coelho, a investigação só fica mais fácil depois que alguns estabelecimentos e pessoas nas ruas começam a dar pistas surpreendentes sobre onde Johnny mora.



Quartas, 22h