A série retorna para a Netflix no dia 18 de maio

A 2ª temporada de 13 Reasons Why ganhou um novo trailer nesta terça-feira (8). A continuação da série retratará as consequências da morte de Hannah Baker e a jornada dos demais personagens rumo à recuperação.



No trailer, uma nova figura aparece e leva Clay e seus colegas a descobrirem um segredo usando fotos ameaçadoras.





Os novos episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming no dia 18 de maio.