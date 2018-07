11ª temporada de 'Doctor Who' ganha trailer

A nova etapa da série clássica terá uma mulher no papel do protagonista pela primeira vez

A emissora britânica BBC liberou neste domingo (15) o primeiro trailer da 11ª temporada de "Doctor Who". No teaser, Jodie Whittaker aparece como a Doutora pela primeira vez e conhecemos e seus três companheiros - que vão viajar na TARDIS - interpretados por Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.



Whittaker faz história e é a primeira mulher a viver o papel icônico do Doutor, que durante mais de 50 anos foi exclusivo de atores britânicos e escoceses. A atriz, que já fez séries como "Broadchurch" e o filme "Ataque ao Prédio" (2011) ao lado de John Boyega, vai substituir Peter Capaldi no papel após três anos.



O seriado vai ter um painel especial na Comic Con San Diego, que acontece entre 19 e 22 de julho. Ainda não existe previsão de estreia para a nova temporada, que deve chegar ainda em 2018.



No Brasil, "Doctor Who" é exibido pelo o serviço de streaming Crackle.