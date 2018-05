11 coisas que você precisa saber sobre o café

Conheça curiosidades sobre esta bebida "queridinha" dos brasileiros

O dia 24 de maio homenageia uma das maiores paixões nacionais: o café! A data é celebrada em todo o território brasileiro desde 2005 por uma iniciativa da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).



Segundo um estudo da ABIC, 9 em cada 10 brasileiros acima de 15 anos consome café. O Destak foi convidado para conhecer as fazendas da O'Coffee, na tradicional Alta Mogiana, primeira região a ser conhecida por produzir cafés e alta qualidade, localizada no nordeste do estado de São Paulo. Lá são produzidos os grãos da rede de cafeterias Octávio Café.



Confira, nesta data especial, algumas curiosidades sobre a bebida tão querida entre os brasileiros.



O café possui quatro categorias de qualidade: tradicional, superior, gourmet e especial.



O termo Café Especial foi descoberto por uma mulher, Erna Knutsen, em 1978, uma apaixonada por café que sempre ficava até o fim do expediente na cafeteria em que trabalhava, analisando os grãos. Um dia, trouxe para seu chefe a descoberta de quanto um grão era mais qualificado que os demais. Assim, surgiu a análise e a diferença do grão especial x tradicional.





Todo café servido nas cafeterias da rede Octávio Café vem das seis fazendas cafeeiras localizadas em Pedregulho (SP) na região Alto Mogiana, local conhecido por sua tradição e pela qualidade dos grãos.





Segundo a ABIC, o Brasil é o segundo país com maior consumo da bebida (atrás apenas dos Estados Unidos), e o produto está presente em mais de 98,2% dos lares brasileiros.





Você sabia que existem diversas plantas de café, mas apenas duas são comercializadas? A arábica e a robusta! O café da planta arábica é o tipo que oferece mais qualidade para a bebida. Possui aroma e doçura intensos, com muitas variações de acidez, corpo e sabor.



O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água.





No Brasil, o processo de um café especial se passa em 6 fases: plantio, colheita, processamento e secagem, prova, torra e moagem.



O café, para ter qualidade, não basta ser apenas de origem da planta arábica, mas é necessário ter uma nota mínima de 80 pontos por especialistas, onde são avaliados o sabor, o aroma e o corpo da bebida.





Você sabia que existem muitas formas de preparar essa bebida? No Japão, ele é servido gelado. Na França, misturado com chicória. No Oriente Médio é servido com cardamomo e especiarias, e na África, com sal e manteiga. Na Itália pode ter tiras de limão. E o Brasil é o país que mais consome o cafezinho coado e o pingado, que se tornaram paixão nacional.



O café é uma fruta, e pode ser encontrada em três cores diferentes: amarelo, vermelho (em um tom até mais puxado para o uva), e verde. Quando nessa cor, significa que ainda não está pronta para produzir o café.



Existem muitas formas de colher o café. Nas fazendas do Octávio Café, em Pedregulho (SP), são: colheita seletiva, derriça e mecânica.



Em comemoração à data, todas as lojas Octavio Café servirão um espresso gratuitamente nesta quinta-feira (24), das 16h às 17h. Ainda, na unidade Faria Lima, a cafeteria oferecerá gratuitamente degustações de alguns métodos.