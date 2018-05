10 músicas para curtir o dia do sertanejo

Confira a nossa playlist com alguns dos maiores sucessos do estilo

No dia 3 de maio é comemorado o dia do sertanejo. O estilo musical está presente na cultura brasileira desde 1910, quando era feito incialmente por compositores urbanos e rurais, predominando o som da viola caipira e letras que retratavam sobre como vivia o homem do interior.



Com o passar do tempo, o gênero foi passando por mudanças, abordando uma temática de caráter mais romântico nas letras, adotando o som da guitarra elétrica nas melodias e o visual dos cowboys norte-americanos, até chegar no sertanejo universitário e os famosos "modões" de hoje em dia.



E para celebrar o dia dedicado exclusivamente a este estilo querido por tantos brasileiros, confira a lista com os 10 maiores sucessos sertanejos de todos os tempos: