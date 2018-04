1º de abril: Lin-Manuel Miranda diz que adaptará 'The Room'

O ator e criador de 'Hamilton' fez o anúncio via Twitter

O Dia da Mentira é a data perfeita para alguns famosos curtirem com a cara de seus fãs. Lin-Manuel Miranda foi um deles, e por meio de seu twitter, anunciou que levaria "The Room", de Tommy Wiseau para Broadway.



O longa, considerado cult, voltou a ser assunto em 2017 com "Artista do Desastre", filme dirigido e estrelado por James Franco, onde ele conta a história de como "The Room foi feito".



A brincadeira foi tão séria que uma nota publicada no Theatermania incluia os nomes do elenco completo e as músicas que seriam usadas na montagem.