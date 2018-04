'Uma Temporada na França' retrata dor e orgulho do exílio

Longa de Mahamat-Saleh Haroun retrata questão dos refugiados

Novo trabalho de Mahamat-Saleh Haroun, ganhador do Prêmio do Júri no Festival de Cannes por "Um Homem que Grita", o filme "Uma Temporada na França" retrata a vida de um refugiado político vivendo na França. O longa estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros.



Narra a história de Abbas (Eriq Ebouaney), pai de dois filhos, que tenta escapar da guerra cívil na África Central e vai morar na França. Lá, pede asilo político e acaba se apaixonando por Carole (Sandrine Bonnaire). Após dois anos de espera, o pedido é rejeitado pelo governo. Prestes a ser expulso do país, ele precisa tomar uma difícil decisão.



Ao retratar a questão dos refugiados, Haroun acaba tocando em um assunto pouco focado, que é a questão do orgulho. Abbas e seu irmão Etienne (Bibi Tanga) ocupavam cargos acadêmicos, mas, na França, têm que se contentar em trabalhar com qualquer coisa. Abbas é funcionário em um mercado e Etienne atua como porteiro. O diretor trabalha em cima dessa dicotomia: mesmo tendo um background considerado "ideal" de trabalho na África, os irmãos, na Europa, são apenas refugiados.