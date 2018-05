Xuxa cancela participação na Virada Cultural

Em um comunicado oficial, a Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo informou o cancelamento do show da Xuxa que aconteceria durante a Virada Cultural, neste fim de semana. Em nota, a Secretaria explicou que o motivo foi por questões de saúde da cantora e apresentadora.A apresentação aconteceria no domingo (20), ao meio-dia, no Vale do Anhangabaú. Para não desfalcar a programação, a banda Rouge tocará no lugar de Xuxa.