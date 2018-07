Volume do Cantareira atinge estado de 'alerta'

Reservatório opera com 29,7% da capacidade, menor nível para o mês desde 2015

O Sistema Cantareira opera nesta segunda-feira (30) com 39,7% da capacidade. O índice é o menor para o mês desde 2015 e coloca o reservatório em estado de "alerta".



Segundo regras criadas em 2017 pela ANA (Agência Nacionas de Água), o estado de alerta ocorre quando um sistema de abastecimento chega ao nível inferior a 40%. O volume considerado normal pela ANA é de 60%.



Com isso, a Sabesp é limitada a retirar 27 mil litros de água por segundo do manancial. Até agora, o volume retirado era de 31 mil litros por segundo.



A última vez que o Cantareira registrou aumento de volume foi no dia nove de junho, quando o índice subiu de 45,6% para 45,7%.



Represas

Das três represas que formam o Cantareira, a que se encontra mais seca é a de Cachoeira, que registra nesta segunda 10,2% da sua capacidade. Já o Atibainha está em 29,1%, enquanto a de Paiva Castro apresenta 42,1% do seu volume. O reservatório de Jaguari Jacarei está com 43,5%.



A reportagem aguarda o posicionamento da Sabesp.