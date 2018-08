Primeira vítima de acidente no Campo de Marte recebe alta

Outras cinco pessoas estão internadas; piloto morreu após queda da aeronave

Uma das vítimas do acidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte no último domingo (29) no Campo de Marte, na zona oeste de São Paulo, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (31). Agnaldo Nunes da Silva estava internado no Hospital São Camilo.



Os outros cinco passageiros não têm previsão de alta. Entre eles está o co-piloto do avião e membros da empresa Videplast.



O corpo do piloto Antonio Traversi foi enterrado nesta terça em Caçador, Santa Catarina.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelos órgãos competentes. Vídeos mostram que o piloto tentou arremeter antes de pousar e acabou perdendo o controle.



Segundo a Anac, a aeronave estava em estado regular.