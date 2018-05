Virada Cultural recebe mais de 3 milhões, registra protestos e vandalismo

Prédios e viaturas da polícia foram danificados durante a madrugada; prefeitura disse que essas foram únicas ocorrências graves

A 14ª edição da Virada Cultural, de São Paulo, reuniu cerca de 3 milhões de pessoas, de acordo com balanço divulgado na noite deste domingo (20) pela Prefeitura de São Paulo. Dois terços desse público ficou concentrado apenas na região central da cidade.



O evento, que aconteceu no fim de semana mais frio do ano, também foi usado por artistas para fazer protestos contra o Governo Federal.



No show se abertura desta edição da Virada, no sábado (19), Caetano Veloso cantou com o bloco de carnaval "Tarado Ni Você" e adotou tom político na apresentação. O cantor criticou o Projeto de Lei 6299/02, popularmente chamado de "Pacote do Veneno", que prevê alterações no controle sobre o uso de agrotóxicos no Brasil.



Já o vocalista do bloco carnavalesco, Zé Ed, aproveitou a oportunidade para declarar solidariedade as vítimas da tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no Largo do Paissandu no dia 1º de maio.



Ainda no sábado, Leo Jaime, vestido de Chacrinha, subiu ao palco do Vale do Anhangabaú e criticou a situação econômica do país e medidas adotadas pelo Governo Federal entre a apresentação de canções clássicas como "Mensagem de Amor" e "Gatinha Manhosa".



Vandalismo



A Prefeitura de São Paulo disse que os casos mais graves registrados neste ano na Virada foram os vandalismos contra uma viatura e dois prédios da Polícia Civil, durante a madrugada.



Um grupo de pessoas pularam e picharam a viatura do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) na avenida São João, por volta das 3h deste domingo (20). O prédio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), na avenida Cásper Líbero, também foi pichado. Já o edifício do Palácio da Polícia Civil, na rua Brigadeiro Tobias, teve um vidro da porta quebrado.



Duas pessoas chegaram a ser detidas por participarem dos atos de vandalismo, mas depois foram liberados pela Justiça.



Além das prisões por depredação, um menor, de 17 anos, foi detido após furtar celulares no centro durante o evento.