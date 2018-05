Viagens de bicicleta compartilhada crescem 34% em São Paulo

O número de viagens realizadas por meio de bicicletas compartilhadas do programa Bike Sampa cresceu 34% em uma semana. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a principal motivação foi a greve dos caminhoneiros, que provocou falta de combustível em São Paulo.



Entre os dias 21 e 27 de maio, a prefeitura registrou 19.164 viagens pelo Bike Sampa, número 4.895 a mais do que o registrado entre os dias 14 e 20 deste mês (14.269). A operadora constatou ainda um aumento expressivo na quantidade de cadastros, que mais que dobrou em uma semana.



Para se ter uma ideia, na avenida Faria Lima, houve aumento de 15% no período. Já na rua Vergueiro, o crescimento foi de quase 12%. O recorde de viagens diárias foi registrado na última quarta-feira (29), quando foram contabilizadas 4.845 viagens de bikes compartilhadas.



Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), com a queda no tráfego de veículos, a poluição atmosférica caiu pela metade na capital paulista.