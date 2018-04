Venezuelanos deixam Roraima e começam a migrar para outros estados

São Paulo e Cuiabá receberão 267 refugiados que serão acolhidos em abrigos locais, em iniciativa apoiada pela ONU

Os venezuelanos que vivem em Roraima começam a ser abrigados em outros Estados e são enviados para São Paulo e Cuiabá, em um processo de interiorização que tem início nesta quinta-feira (5). Até sexta-feira (6), 267 imigrantes serão transportados em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira), em uma iniciativa do governo federal com a ONU.



São Paulo recebe nesta quinta 116 imigrantes, e no dia seguinte mais 83. Outros 69 partem para Cuiabá. Os imigrantes serão acolhidos em abrigos das prefeituras, dos governos estaduais e da sociedade civil.



O processo de interiorização acontece com apoio técnico da do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional de Migração (OIM), ligadas à ONU.



Devido ao alto número de casos de sarampo em Roraima, os imigrantes venezuelanos que aceitaram participar voluntariamente do processo de interiorização para buscar oportunidades em outros Estados foram imunizados para doenças como sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche.



Após a chegada na Base Aérea de Guarulhos, três ônibus levarão 83 imigrantes para um abrigo administrado pela prefeitura de São Paulo; 29 irão para um abrigo administrado pela sociedade civil e outros quatro a um local de acolhimento do estado de São Paulo.



O processo acontece por meio da medida provisória 823/2018, que trata da assistência emergencial e acolhimento humanitário das pessoas que deixaram a Venezuela.



*Com informações da Agência Brasil