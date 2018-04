Veja outras falhas que já ocorreram no Metrô de São Paulo

Companhia do Metropolitano de São Paulo)

Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz), ficou fechada por três horas, afetando 75 mil usuários. Técnicos trabalharam para a resolução do problema no trecho Butantã-Luz, e ônibus para o trajeto foram liberados.



Algo semelhante ocorreu no início desse ano, em janeiro, quando um problema no sistema de controle de trens forçou o fechamento da linha 5-Lilás, que ia então do Brooklin ao Capão Redondo, com 10 estações. As estações ficaram fechadas por questões de segurança por mais de uma hora.

O fechamento de uma linha inteira do Metrô (ocorre raramente, apesar de paralisações pontuais de estações serem corriqueiras no transporte. As linhas 5-Lilás e 4-Amarela (esta última administrada pela concessionária ViaQuatro), no entanto, já foram totalmente fechadas por problemas técnicos.Em outubro de 2011, a linha 4-Amarela, que tinha então seis estações (