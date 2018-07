Veja onde assistir a final da Copa em São Paulo no próximo domingo

O bairro da Vila Madalena, na zona oeste, se tornou ponto de encontro de torcedores no Mundial de 2014. Neste ano, com as proibições da prefeitura, os bares exibem as partidas somente dentro dos estabelecimentos. No Vila 567 (Rua Aspicuelta, 567) haverá dois telões de LED de seis metros quadrados transmitindo a disputa entre França e Croácia. A entrada custa a partir de R$ 20.

A partir das 11h do domingo, o Budweiser Basement (rua Dr. Moisés Kahan, 191) na Barra Funda abre as portas para o adeus a Copa da Rússia com entrada gratuita mediante nome na lista ( concierge@haute.com.br ). O evento receberá hamburguerias da cidade como Tradi, Luz, Câmera, Burger!, Hã Burger e Monkey Burger N’ Shake, queserão as responsáveis pelo menu do evento, com hambúrgueres vendidos a partir de R$ 25. A cerveja é vendida a R$ 8. O projeto conta também com uma barbearia e um estúdio de tatuagem.

Museu do Futebol

A instituição localizada dentro do estádio do Pacaembú transmitiu várias partidas durante o Mundial, inclusive edições especiais com audiodescrição para cegos. No domingo, o museu abre as portas para os torcedores a partir das 11h.

Festa no Renaissance

O hotel da alameda Santos nº 2233, próximo a avenida Paulista, recebe os torcedores em uma área aberta com comidas especiais, bebidas e música. A entrada é gratuita mas o espaço está sujeito a lotação máxima.