Veja como funcionam serviços municipais de SP no fim de semana

25.05.2018 20:38

Coleta de lixo deve ocorrer durante o dia, mas para a noite não há garantia

A SPTrans informou nesta sexta-feira (25) que deve operar com 40% da frota de ônibus da capital neste fim de semana (dias 26 e 27). Na segunda-feira (28), a proporção de ônibus que atenderão a cidade vai depender de quanto combustível puder ser comprado - hoje (dia 25) foram adquiridos 240 mil litros de óleo diesel em uma distribuidora da zona sul da cidade, retirados e transportados com escolta da Polícia Militar.



A coleta de lixo deve ser mantida para este sábado (26) durante o dia: a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) informou que as concessionárias conseguiram adquirir combustível para realizar o serviço no período, mas que as empresas vão reavaliar os estoques ao final do trabalho para decidir se a coleta será realizada à noite. Serviços de varrição de vias e logradouros continuam reduzidos, mas coleta hospitalar, limpeza pós-feiras livres e recolhimento de animais mortos estão mantidos.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que conta com reserva de combustível para garantir o serviço de ambulâncias até o fim do domingo (27).



A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas nas escolas da rede estão mantidas para a segunda-feira (28), mas que pode haver problemas na entrega do programa Leve-Leite. A pasta ainda reforçou a orientação para que o transporte escolar seja realizado na segunda-feira - nesta sexta (25) houve uma redução de 69% no atendimento, por decisão dos próprios condutores, e não por falta de combustível.



No Serviço Funerário Municipal, o estoque de combustível para a remoção de corpos é suficiente para até o fim deste sábado (26).



Por conta da paralisação dos caminhoneiros, a CET liberou a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) para viabilizar o abastecimento de serviços essenciais e orientou agentes de trânsito a não multar motoristas que tiverem pane seca nos veículos. A manutenção das medidas dependerá da evolução da greve dos caminhoneiros e será decidida ao longo do fim de semana, informou a prefeitura.