Varejo registra alta de 2,9% no 1º semestre de 2018

Por sua vez, as vendas à vista caíram 1,4% na mesma base de comparação.



Junho



O balanço ainda apontou aumento médio de 2,2% nas vendas de junho de 2018 sobre o mesmo mês do ano passado.



Já em relação a maio, as vendas no mês passado aumentaram em média 4,6%, com um dia útil a mais no calendário.

O movimento de vendas do varejo da cidade de São Paulo cresceu em média 2,9% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (3) pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo).Nos primeiros seis meses de 2017, o balanço tinha registrado um recuo médio de 2,7% em relação a igual período do ano anterior.Para o presidente da ACSP, Alencar Burti, a alta nas vendas dos seis primeiros meses do ano pode ser atribuída aos juros menores e as vendas de produtos associados à Copa do Mundo, como a venda de TVs.