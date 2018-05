Motoristas aderiram à paralisação dos caminhoneiros contra o preço do combustível

Os motoristas de vans escolares de São Paulo bloqueiam as principais vias da cidade de São Paulo nesta sexta-feira (25). Eles aderiram à paralisação em apoio às manifestações dos caminhoneiros, que são contrários ao preço dos combustíveis.



Foram feitos bloqueios nas marginal Pinheiros e Tietê, nas avenida Rubem Berta e Atlântica, na zona sul da cidade de São Paulo, na Radial Leste e na Aricanduva, na zona leste e no corredor Norte-Sul, na região central.



Na Grande São Paulo e no interior do estado também há registros de manifestação das vans escolares.



Frota de ônibus



Na cidade de São Paulo, apenas 60% da frota de ônibus municipais da capital está circulando, por causa da falta de combustível. A companhia autorizou as empresas que operam o serviço a colocar apenas 40% da frota nos horários de entrepico.