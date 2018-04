Vacinação contra gripe começa segunda-feira (23)

Doses estarão disponíveis nos postos de saúde para grupos prioritários

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (23) no município de São Paulo. A dose estará disponível em todos os postos de saúde da capital aos chamados grupos prioritários. A meta deste ano é vacinar 2,3 milhões de pessoas.



A aplicação será feira de forma escalonada, sendo que a primeira fase contempla pessoas com 60 anos ou mais de idade, profissionais de saúde e população indígena, que, de acordo com a secretaria municipal de Saúde, são o público com maior possibilidade de desenvolver quadros mais graves das doenças respiratórias.



Somente a partir de 2 de maio serão incluídas as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, as gestantes e as puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto).



Em 9 de maio será a vez dos portadores de doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, HIV positivo e imunodeprimidos) e outras comorbidades, além de professores.



"Nos casos dos profissionais de saúde e educação, é preciso apresentar holerite ou crachá para receber a vacina. Portadores de doenças crônicas devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses", informou a administração.