Vacinação contra febre amarela é ampliada em São Paulo

A campanha vai até 30 de junho e tem objetivo de vacinar 95% dos moradores da cidade

A campanha de vacinação contra febre amarela foi ampliada até 30 de junho em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, desde setembro do ano passado foram vacinadas 6,5 milhões de pessoas na capital paulista, ou seja, um total de 56,1% da população. Mesmo assim, a meta é vacinar 95% dos moradores.



A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da cidade. Para receber a dose é preciso do documento de identificação e carteira de vacinação. Para consultar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do seu endereço basta consultar o site Busca Saúde.

"Quando a campanha começou, no ano passado, nosso foco eram as regiões de mata com condições para a permanência dos mosquitos que transmitem a febre amarela. Tivemos uma boa cobertura nas regiões Norte e Sul, mas agora precisamos intensificar também nas outras áreas da cidade, já que há grande circulação de pessoas tanto dentro da capital como para outras cidades com a circulação do vírus", disse o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara.