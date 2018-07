Vacinação contra a gripe não atinge meta

As unidades de saúde da cidade continuam ofertando doses remanescentes da vacina à população que faz parte do público-alvo.



Para receber a vacina, é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão SUS. Os profissionais de saúde e educação precisam apresentar holerite ou crachá de identificação. Portadores de doenças crônicas e outras comorbidades devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses.

A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo não conseguiu atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era de imunizar 90% do público-alvo. De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (5) pela Secretaria Municipal de Saúde, o índice chegou a 77,6%.A pasta informou que entre os dia 23 de junho e a última terça-feira (3) foram aplicadas 2.927.144 doses da vacina que protege contra três subtipos do vírus da gripe - H1N1, H3N2 e Influenza B.Os grupos com menor taxa de adesão foram as gestantes (53,2%) e crianças de 6 meses a 5 anos (57,2%). Em contrapartida, entre os melhores índices estão os adultos com 60 anos ou mais (91%).