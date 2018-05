Vacinação contra a gripe é prorrogada até 15 de junho

A campanha de vacinação contra a gripe, prevista para ser encerrada nesta sexta-feira (1), será prorrogada até 15 de junho na cidade de São Paulo. A imunização dos grupos prioritários começou em 23 de abril e atingiu 59,1%, abaixo da meta de 90% estimada pela Secretaria Municipal da Saúde.

"Esperamos que, com a ampliação do período da campanha, a adesão aumente, especialmente entre as crianças e grávidas. É importante que as pessoas que estão nos grupos prioritários e ainda não se vacinaram aproveitem que a data foi estendida e procurem as nossas unidades de saúde", afirma o secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara.

A vacina, que protege contra três subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza B), está disponível em todas as unidades de saúde para os grupos prioritários, que são as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de quadros mais graves de doenças respiratórias.

Para receber a vacina contra a gripe, é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão SUS. Os profissionais de saúde e educação precisam apresentar holerite ou crachá de identificação. Portadores de doenças crônicas e outras comorbidades devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses.

Vacinação no feriado



Neste feriado de Corpus Christi, algumas unidades de saúde estarão de plantão para aplicar tanto a vacina da gripe quanto a de febre amarela. A lista com os locais e os horários de atendimento pode ser conferida no site.