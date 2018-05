Universidades paulistas suspendem aulas devido a greve dos caminhoneiros

enquanto perdurar o movimento, não há garantia de atendimento às demandas da Universidade para o bom funcionamento da infraestrutura nos campi de Campinas, Piracicaba e Limeira. a Por isso, a instituição suspendeu todas as atividades acadêmicas, incluindo graduação, pós-graduação e extensão, nesta segunda. A a dministração Central da Unicamp decidiu manter o funcionamento do Restaurante Universitário apenas para almoço até a próxima quarta-feira (30).



No ABC Paulista, a Metodista informa que as aulas acontecem normalmente. Alunos afirmam, no entanto, que professores adiaram as provas e não estão fazendo chamada. Já a UFABC( Universidade Federal do ABC) não terá aulas nesta semana devido ao feriado de corpus christi. Já a Anhanguera também suspendeu as aulas nesta segunda.



Parte das universidades paulistas suspenderam as aulas nesta segunda-feira (28) devido a greve dos caminhoneiros, que chega no oitavo dia. Outras, tomaram medidas para que alunos mais afetados pela crise nos combustíveis não sejam prejudicados.A USP (Universidade de São Paulo) cancelou as atividades da graduação até a próxima quarta-feira (30). Em relação às a pós-graduação e extensão, cada Unidade deve decidir quanto à sua realização no período, diante da avaliação das circunstâncias presentes em cada município.Já Unicamp (Universidade de Campinas) informa que,Em São Carlos, no interior do Estado, a Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), todas as atividades também foram suspensas.Na Unesp (Universidade Estadual Paulista), todas as aulas estão suspensas.

Na capital, o Mackenzie flexibilizou o ponto dos professores, de forma que não poderá haver desconto da folha de pagamento caso eles se atrasem ou faltem.