Metodista é multada por irregularidade na reintegração de professores

Instituição deu funções diferentes a profissionais que haviam sido demitidos, que foram reincorporados após decisão da Justiça

A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou a execução imediata de uma multa no valor de R$638 mil contra a Universidade Metodista. A decisão beneficia 11 professores dispensados em massa que tiveram reconhecida a nulidade da dispensa e determinada a reintegração, sob pena de multa.



De acordo com o Sindicato dos Professores do ABC, autor da ação, os profissionais foram reintegrados mas tiveram carga horária reduzida e sofreram redução na remuneração.



Ao determinar a penalidade, o juiz Andre Sentoma, da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, afirma que, mesmo tendo autonomia e poder diretivo, a Metodista deveria atribuir aos professores tarefas compatíveis com a remuneração que recebiam antes da dispensa coletiva ou então os salários equivalentes.



"A completa prestação jurisdicional aperfeiçoa-se apenas quando se restabelece o status quo ante, ou seja, com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da lesão, seja de forma indireta, por exemplo, com uma indenização, seja diretamente, com o cumprimento de uma obrigação de fazer", diz o magistrado.



Em 20 dias, a Metodista deverá comprovar que pagou aos professores remuneração compatível com a recebida antes da rescisão contratual anulada, sob pena de aumento da multa.



A reportagem aguarda o posicionamento da Metodista.