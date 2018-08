Unicamp abre hoje inscrições para o vestibular 2019

As inscrições para o vestibular 2019 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) começam nesta quarta-feira (1º) e seguem até o dia 31 de agosto. A prova da primeira fase está marcada para o dia 18 de novembro.Os interessados devem se inscrever no site da Comvest (Comissão Permanente para o Vestibular) . O processo seletivo disponibiliza 3.340 vagas em 70 cursos. Sendo que 80% delas será preenchida de forma tradicional e 20% pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).O valor da taxa de inscrição é de R$ 170. Mais de 7.600 candidatos receberam isenção do pagamento. No ano passado, o número foi de 8.653 candidatos e em 2017 de 7.302 candidatos. Clique aqui e confira a lista de isentos neste ano.Além de Campinas, o vestibular da Unicamp de 2019 será aplicado em outras 28 cidades do Estado de São Paulo, e nos municípios de Salvador (BA), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).