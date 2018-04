Feira na zona oeste reúne livros com mais de 50% de desconto

Evento com 100 editoras ocorre até o próximo sábado (14) na Barra Funda

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza té o próximo sábado (14), a primeira Feira do Livro da instituição. No local, os interessados podem encontrar livros com no mínimo 50% de desconto.



Nos moldes da feira do livro da USP, o evento tem entrada gratuita e acontece das 9h às 21h no Instituto de Artes da universidade, na rua Jornalista Aloysio Biondi, nº 556, próximo à estação Barra Funda do metrô.



Na edição de estreia do evento, participam 111 editoras, entre elas a Companhia das Letras, a Matins Fontes e a Editora Globo.



É possível conferir as editoras confirmadas (e algumas listas de livros com os respectivos preços) no site.