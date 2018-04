Unesp abre inscrições para vestibular do 2º semestre

Interessados podem realizar o cadastro até 27 de abril, pela internet; universidade oferece 360 vagas em nove cursos

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) está com inscrições abertas até o dia 27 de abril para o vestibular do segundo semestre de 2018. A taxa de inscrição é de R$ 170. Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp.



Estão disponíveis 360 vagas em nove cursos: Engenharias Agronômica (Ilha Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).



A aplicação da prova da primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, está prevista para 13 de maio.



O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o Ensino Médio em escola pública.



O vestibular do meio de ano de 2017 registrou 11.802 inscritos, sendo 4.063 treineiros. O curso mais disputado foi Engenharia de Produção, com 34,9 candidatos por vaga.



Outras informações pelo telefone: (11) 3874-6300.