Um em cada quatro paulistanos não realiza atividades culturais

Um em cada quatro paulistanos não frequenta atividades culturais, revela um levantamento da Rede Nossa São Paulo divulgado ontem (10) e que abrange shows, cinemas, centros culturais, museus, teatros e bibliotecas. Segundo a pesquisa, esse número corresponde a aproximadamente 2,4 milhões de pessoas. A capital paulista tem hoje 12,1 milhões de habitantes, aponta o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Das pessoas que não frequentam atividades culturais, a maioria é mulher, preta ou parda, com renda de até dois salários mínimos. Do outro lado, as pessoas que mais frequentam aparelhos culturais são mulheres, brancas e com renda de até cinco salários mínimos.

Segundo a pesquisa, a maior frequência nas atividades culturais é determinada, sobretudo, pelos preços (41%) e pela proximidade do local de moradia (20%). Portanto, a renda familiar demonstra ser um fator determinante no número de atividades culturais realizadas.

A zona oeste é a que mais se preocupa com o preço das atividades culturais e com a proximidade do evento. Dos segmentos analisados, o cinema é o mais frequentado: 68% disseram ter costume de assistir filmes na tela grande.

Já as bibliotecas são prestigiadas: 65% afirma não frequentar os locais e apenas 5% vai ao local pelo menos uma vez por mês. Além disso, seis em cada dez paulistanos leram ou começaram a ler um livro nos últimos meses.

Os números são desanimadores também para o teatro: 57% afirmam não frequentar peças teatrais e 17% vão apenas uma vez por ano.

Eventos públicos

A grande maioria dos paulistanos já frequentou algum evento público gratuito na cidade. A Rede Nossa São Paulo mostra que 76% estiveram presentes em eventos como a Virada Cultural ou no Carnaval de rua.

Entre os 24% que não frequentaram, a falta de segurança e as multidões são os fatores que mais desmotivam a participação.

A Secretaria Municipal de Cultura afirma, em nota, que por meio do programa Circuito Municipal de Cultura leva atividades gratuitas aos teatros, centros culturais e casas de Cultura, localizados em todas as regiões da cidade. Além disso, promove atividades todas as semanas em todas as 54 bibliotecas da rede municipal.



A pasta afirma que a média mensal de eventos realizados nos espaços culturais da SMC é de 150 eventos.