Turista é atropelada por embarcação no Guarujá

O condutor do barco de banana boat, que carregava passageiros, foi detido pelas autoridades marítimas para prestar esclarecimentos. O barco também foi apreendido para perícia.



A Banana da Enseada, empresa responsável pela embarcação, divulgou nota a imprensa afirmando que lamenta o acidente e que está "acompanhando o atendimento médico da vítima e disponibilizando toda informação que for solicitada pelas autoridades responsáveis, incluindo o depoimento do marinheiro".



A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) foi acionada e abriu inquérito para apurar o que aconteceu.

Uma mulher, de 26 anos, teve o braço direito amputado ao ser atropelada por um bote na praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde deste domingo (1º).A vítima, identificada como Thais Souza Machado é moradora de Campinas, no interior do estado, e fazia stand up paddle com o namorado em uma região conhecida como Canto do Tortuga no momento do acidente.A jovem foi socorrida pelo namorado e por outros banhistas até a chegada da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência), que a encaminhou a um hospital. Porém, não foi possível reimplantar o braço, porque o membro não foi encontrado pelos bombeiros. Um boletim médico, divulgado na noite de domingo, informou que ela estava com quadro clínico estável.