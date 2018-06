Túnel Ayrton Senna terá radar de velocidade a partir do dia 2 de julho

Medida tenta coibir abusos registrados no local e reduzir o número de acidentes

O Complexo Viário Ayrton Senna, no bairro Vila Mariana em São Paulo, passará a ter fiscalização eletrônica a partir desta segunda-feira (2). O equipamento será instalado no sentido Marginal Pinheiros da via.



De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a medida visa evitar o excesso de velocidade em túneis e, com isso, aumentar a segurança e reduzir acidentes. Os novos equipamentos permitirão a fiscalização, inclusive de motocicletas.



O complexo registrou 58 acidentes nos últimos cinco anos (2012 -2017). Esse é o primeiro radar instalado em túnel da capital.



"A CET deu início a estudos para a implantação dos equipamentos eletrônicos, ainda neste ano, em pelo menos outros dois locais: sentido contrário do túnel Ayrton Senna e no túnel Jânio Quadros", informou o órgão.



Antes de a fiscalização eletrônica entrar em operação, o túnel Ayrton Senna recebeu reforço na sinalização sobre a velocidade vigente na via.