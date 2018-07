Tribunal barra licitação da Prefeitura para limpeza de córregos

A licitação para decidir a empresa que realizará a limeza dos córregos da cidade foi barrada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) nesta sexta-feira (27).



O órgão apontou falta de justificativa no calculo do curto de serviço e fez questionamentos em relação a exigência de comprovação de experiência pela empresa concorrente.



Um primeiro pregão chegou a ocorrer em abril, mas foi revogado pelo TCM, que ainda apontou irregularidades no segundo certame marcado para o início de junho.



A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais diz em nota que trabalha para responder os questionamentos do Tribunal de Contas do Município para construir o melhor modelo de licitação para o serviço em São Paulo. Com a licitação suspensa, não há previsão para ampliar a limpeza dos córregos da capital paulista.