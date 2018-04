Três mulheres morrem em acidente na Regis Bittencourt

A rodovia chegou a ser bloqueada por cerca de três horas para a realização de perícia e a remoção dos feridos, que foram levados para hospitais da região.



A identidade das vítimas não foi informada. Os demais passageiros tiveram ferimentos graves, mas não se sabe o atual estado de saúde deles.

