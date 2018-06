Três cidades na Grande SP e 26 bairros da capital ficarão sem água nesta quarta

De acordo com a companhia, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após a conclusão do serviço.



Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.



Veja a lista completa dos bairros que terão interrupção de abastecimento:



Caieiras: todos os bairros do município



Francisco Morato: todos os bairros do município



Franco da Rocha: todos os bairros do município



São Paulo: bairros Alpes de Caieiras, Ernesto Bottoni, Gavião Real, Laranjeiras, Morro Grande, Perus, Parque Araucária, Parque Nações Unidas, Santa Aparecida, Sítio Joá; jardins: Adelfiore, do Russo, dos Manacás, Regina, recantos: dos Humildes, do Paraíso, Nova República; vilas: Angélica, Caiubá, Fanton, Flamengo, Gonçalo, Inácio, Perus, Rosina e Santa Cruz.



Confira algumas recomendações de economia de água:



- tome banhos mais curtos;



- deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;



- deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira,

prefira um balde com água;



- lave a calçada ou o quintal em outro dia e lembre-se de usar uma

vassoura e um balde com água, não a mangueira;



- dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a

lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade

máxima;



- antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe

a torneira fechada ao ensaboar.

As cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, na Grande São Paulo e 26 bairros da região de Perus, na zona norte da capital, ficarão sem água nesta quarta-feira (13). O motivo apontado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é o remanejamento de rede que resultará na interrupção do abastecimento.A intervenção será necessária para permitir a continuidade das obras referentes ao trecho Norte do Rodoanel. "Equipes da companhia vão reposicionar parte da adutora para liberar o traçado onde ficará a nova pista", informou a Sabesp.Para isso, será necessária a interrupção no fornecimento de água das 13h às 23h nos locais informados. Neste período, a recomendação é que os moradores evitem o desperdício de água e usem de forma racional o volume de suas caixas-d’água.