Trem para aeroporto de Guarulhos passa a operar durante a semana

Será a segunda fase da operação assistida da linha 13-Jade da CPTM; viagem do centro até ao terminal pode levar duas horas

A partir desta segunda-feira (30), os trens da linha 13-Jade (Engenheiro Goulart-Aeroporto-Guarulhos) da CPTM passam a circular todos os dias da semana. A operação será das 10h às 15h, sem cobrança de tarifa, com intervalo de meia hora entre os trens.



A linha, que tem apenas três estações– Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Aeroporto Guarulhos–, está em operação assistida desde o dia 31 de março, funcionando aos sábados e domingos. Segundo a CPTM, 120 mil pessoas usaram a linha nos últimos quatro fins de semana de testes.



O início da operação comercial, das 4h à meia-noite e com cobrança de tarifa, está previsto para 30 de maio. O tempo estimado para o trajeto é de 15 minutos.



Promessa para a Copa do Mundo de 2014, a obra de 12,2 quilômetros de extensão sofreu sucessivos atrasos e mudança de projeto.



Atualmente, para chegar ao aeroporto usando o novo trem, partindo da av. Paulista, por exemplo, leva-se cerca de duas horas. É preciso pegar o metrô até ao novo trem e lá apanhar o ônibus que faz o transfer da estação Aeroporto-Guarulhos até aos terminais.



A partir de julho, está previsto entrar em operação o Trem Expresso Connect, que vai ligar as estações do Brás até ao aeroporto de Guarulhos, sem paradas, nos horários de pico. O trajeto deve levar 35 minutos. A tarifa será de R$ 4.



Já em agosto está previsto o Trem Airport-Express, que sairá da estação da Luz até a Guarulhos, em 35 minutos, em quatro horários do dia nos dois sentidos. O valor da tarifa ainda não foi definido.