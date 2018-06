TRE abre vagas de estágio no Estado

São cerca de 400 vagas para estudantes do ensino superior

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) abriu, nesta terça-feira (12) 431 vagas de estágio para estudantes do ensino superior. As oportunidades estão distribuídas nos cartórios eleitorais do Estado e na Secretaria do Tribunal, da capital.



Para participar do processo seletivo, o estudante deve estar cursando do segundo ao antepenúltimo semestre dos cursos de Direito, Administração, Informática, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Jornalismo ou Design Gráfico.



A carga horária do estágio é de 5 horas por dia, a bolsa-auxílio é no valor de R$ 750 com R$ 8 de vale-transporte por dia.



As inscrições devem ser realizadas através do site do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) até o dia 24 de junho.