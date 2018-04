Instituições culturais querem construir boulevard na av. Paulista

Em nota, a Prefeitura afirma que a proposta está sendo detalhad a pelas entidades, que irão contratar as obras e fazer a manutenção do espaço.



O Sesc reabre o edifício na altura do número 119 da avenida Paulista no domingo do dia 29 de abril, após oito anos de reforma, com expectativa de receber cerca de 18 mil pessoas por semanas.



No total serão 17 andares e 12 mil metros quadrados de área construída no local, que promete investir em manifestações culturais relacionadas a "Arte, Corpo e Tecnologia".













Um projeto para transformar um trecho da rua Leôncio de Carvalho em boulevard está em vias de se tornar realidade. A mudança da via, que se tornará um calçadão nos moldes do que já existe na alameda Rio Claro, em frente a Fiesp, é uma parceria entre Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista.A rua Leôncio de Carvalho separa as duas instituições culturais e cruza a avenida Paulista na altura da praça Oswaldo Cruz, no Paraíso."Está prevista a realização do boulevard para o local se tornar uma esplanada e assim, ser utilizada permanentemente - mas isso faz parte de um esforço junto com a Prefeitura. O projeto está em fase final e será administrada em parceria com o Itaú Cultural e Sesc" afirma Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, durante a coletiva de abertura do Sesc Avenida Paulista.