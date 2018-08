Trânsito em SP bate recorde de lentidão

Com manhã chuvosa, congestionamento atingiu 208km de lentidão na cidade nesta manhã

O paulistano enfrentou dificuldades na logo cedo nesta segunda-feira (6) na cidade. Com chuva desde madrugada e estendendo-se até então, São Paulo bateu o recorde da manhã em 2018, devido ao congestionamento segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que apontam 208km de lentidão às 9h30.



O último recorde foi no dia 21 de maio deste ano, com 154km de lentidão na cidade.



Segundo a CET, não há um motivo específico para tanto trânsito, apenas o excesso de veículos. Vale lembrar que fatores como a volta às aulas e a chuva resultaram no congestionamento em São Paulo.



Depois do pico, às 9h30, o trânsito começou a fluir melhor, e às 10h15, a lentidão caiu para 162km. A pior via neste período foi a Marginal Pinheiros.